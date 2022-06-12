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У центрі Мелітополя прогримів вибух, є поранені

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Мелітополь, Неділя 12 червня 2022 18:46
У центрі Мелітополя прогримів вибух, є поранені Фото: у Мелітополі стався вибух (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що під час "святкування" Дня Росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Ймовірно, вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

Що кажуть окупанти

За словами так званого голови місцевих силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.

Нагадаємо, сьогодні вранці вибухи прогриміли в окупованому Бердянську Запорізької області. В результаті інциденту частина міста залишилася без світла.

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Мелітополь Вибух
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