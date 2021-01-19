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Меланія Трамп записала прощальне послання з Білого дому

Автор: Анна Шиканова

Меланія Трамп записала прощальне відео з Білого дому. Вона опублікувала ролик за два дні до закінчення президентства Дональда Трампа. У своєму зверненні перша леді США звернулася до американців зі словами про кохання, про життєві цінності та пандемію.

Як зазначила Меланія Трамп у своєму відеозверненні Twitter, останні чотири роки для неї стали незабутніми.

"Останні чотири роки були незабутніми. Завершуючи своє перебування в Білому домі, ми з Дональдом згадуємо всіх людей, їх неймовірні історії кохання, патріотизму і рішучості", - сказала перша леді США.

Вона розповіла про єдність, про досягнення в області медицини, про створення вакцини від коронавірусу і висловила свою подяку всім лікарям і працівникам цієї галузі.

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Варто відзначити, що Меланія Трамп майже не згадувала про свого чоловіка, президента Дональда Трампа і не стала говорити про події, які сталися у Капітолії на початку січня.

Інавгурація нового президента США Джо Байдена має відбутися у Вашингтоні 20 січня. Дональд Трамп відмовився бути присутнім на церемонії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меланія Трамп звернулася до американців з полум'яною промовою після захоплення Капітолію.

А також розповідали про те, що відомо про дружину Джо Байдена, яка після 20 січня стане першою леді США.

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