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Меланія Трамп "зрадила" чоловікові з Трюдо (відео)

STYLERПерсони    26.08.2019 - 11:58
Меланія Трамп "зрадила" чоловікові з Трюдо (відео)
Меланія Трамп (фото: flickr.com)

Офіційна фотосесія глав G7 закінчилася поцілунками

Під час саміта G7 у Франції стався досить курйозний інцидент, який змусив почервоніти навіть лідерів країн "великої сімки". Після офіційної фотосесії до глав держав приєдналися їхні другі половинки. Бріджит Макрон вирішила привітати Дональда Трампа по-французьки - поцілунком у щоку.

Меланія Трамп не розгубилася і "помстилася" чоловікові розцілувавшись з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Меланія Трамп &quot;зрадила&quot; чоловікові з Трюдо (відео)

Фотосесія лідерів країн на саміті G7 у Франції (фото: соцмережі)

Відео з досить пікантним моментом розмістив на своїй Twitter-сторінці канал BFM.

Варто відзначити, що Дональд Трамп побачивши, що поруч з ним стоїть Бріджит Макрон, першим нахилився до першої леді Франції, підставивши щоку для поцілунку.

А Джастін Трюдо позував без своєї друджини - Софі Грегуар-Трюдо. Мабуть, Меланія Трамп вирішила таким чином "скрасити самотність" прем'єра Канади.

Меланія Трамп &quot;зрадила&quot; чоловікові з Трюдо (відео)

Меланія Трамп поцілувала Джастіна Трюдо (фото: соцмережі)

Меланія Трамп і Бріджит Макрон виглядали, як втім і завжди, блискуче. Бріджит, в буквальному сенсі цього слова, сяяла в сріблястому вбранні, що оголило її ноги вище коліна. А Меланія для цього вечора обрала досить лаконічну легку довгу червону сукню.

Меланія Трамп поцілувала Джастіна Трюдо (відео: twitter.com/BFMTV)

Раніше ми писали про те, що Андрій Богдан та київський бізнесмен Андрій Вавриш "прогуляли" День Незалежності на весіллі друга в Сен-Тропе. У мережі з'явився відеодоказ.

До речі, нещодавно в мережі опублікували зворушливе відео, на якому бортпровідниця виконує гімн України для пасажирів під час польоту. Таким чином стюардеса привітала українців з Днем Незалежності.

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