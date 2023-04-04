Меладзе на шикарном курорте удрал от журналистов после о вопросе о войне в Украине (видео)

Детали инцидента с Меладзе

Когда журналист обратился к певцу - Валерий очень испугался. Исполнитель сказал, что не хочет говорить на эту тему. Ткач спросил, есть у артиста вообще позиция, осуждает ли он войну?

В итоге Меладзе отвел журналистов и пытался "нормально поговорить" без камеры.

"Выруби, я хочу поговорить нормально", - сказал Меладзе.

Артист даже пытался руками закрыть камеру, но получил отказ. Судя по всему, певец боится говорить о своей позиции на людях.

Меладзе испугался вопроса о войне (Скриншот из видео)

В окружении певца были его друзья, они также сказали журналистам, что "Валера не хочет разговаривать". В итоге Меладзе с одной из женщин просто сбежали от репортеров.

Меладзе боится вопросов о войне (Скриншот из видео)

Интересно, что на рукаве его куртки замечена буква "Z".

На куртке Меладзе замечена буква Z (Скриншот с видео)

Какая позиция Меладзе по поводу войны в Украине

24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого начал войну, он так и не сказал.

После этого артист спокойно гастролировал РФ и планирует выступления в 2023 годе. А еще в марте планирует проехаться с туром по Израилю.