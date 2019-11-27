Меладзе розповів про кризу в шлюбі з екс-"ВІА Грою": виникають темні думки

Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва розповіли про кризу у стосунках. Колишня учасниця "ВІА Гра" разом з Меладзе разом уже майже 20 років. Вони довгий час приховували стосунки, навіть після того, як народився їхній спільний син. А коли все розкрилося, вибухнув страшний скандал, адже Валерій був одружений і виховував трьох дочок.

Нещодавно в росЗМІ з'явилося інтерв'ю з виконавцями. Вони розповіли про труднощі, які їм довелося пережити за всі роки спільного життя.

Валерій зазначив, що вони разом з Альбіною вже майже 20 років і у них, як і у всіх пар, бували труднощі. Вони одружилися, коли їх первістку Костянтину було вже 10 років (народився 26 лютого 2004 року).

За словами Меладзе, у всіх людей, які довгий час живуть разом, трапляються кризи.

"І нами все проходилось... Треба налагоджувати своє життя, і все налагодиться мало-мальськи", - сказав Меладзе і додав, що часто складнощі виникають, коли людина незадоволена власним життям.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (фото: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Валерій каже, що труднощі виникають, коли людина приносить негатив ззовні у свою сім'ю.

"Що ти весь час ходиш надутий?" А людина, може бути, надута не тому, що у неї є претензії до домашніх, вона думає про те, з чим вона прийшла", - каже музикант.

Альбіна Джанабаєва додала, що у них з Валерієм різні темпераменти. Якщо чоловік аналітик, то вона більше "живе на емоціях".

Подружжя виховує двох дітей - 15-річного Костянтина і 5-річного Луку. В одному з інтерв'ю екс-дружина Меладзе Ірина розповідала, що Валерій пішов до Альбіни через сина, адже їхній первісток помер за 10 днів після народження. Після чого у пари народилося три доньки.