У Дніпрі презентували книгу про розвиток місцевого самоврядування

У Музеї історії Дніпра 19 січня представили книгу Валентини Лазебник та Валентини Старостіної "Символ міста. Міський будинок". Видання присвячено визначній будівлі міста, розташованої по просп. Дмитра Яворницького, 47 (зараз це коледж культури та мистецтв), а також й історії розвитку місцевого самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Такої книги про цю будівлю й взагалі про історію місцевого самоврядування не було. Завдяки цьому виданню ми зможемо зберегти нашу спадщину. Книга буде цікава як для містян, так і туристів", - наголосила начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва.

Інформацію про історію місцевого самоврядування нашого міста збирали роками, адже під час другої світової майже всі матеріали 19 сторіччя вивезли.

"Шукали біографії людей, портрети. Вдалося зібрати зображення міських голів й так званих "гласних" міської думи. Також тут описано, як змінювалася система виборів у 20-х роках XX століття тощо. Зараз люди, які зробили величезний вклад у розвиток місцевого самоврядування нашого міста, знову повертаються на сторінки нашої історії", - зауважила співавтор книги та почесна громадянка міста Валентина Лазебник.

"Багато уваги приділили дослідженню будівлі, щоб під час реставрації відновити цю пам’ятку так, як вона виглядала раніше. Також наголошу, що під час дослідження виявили - кабінет міського голови та приймальня одразу поєднувалися із залою засідань", - показав співавтор книги Валентин Старостін.

Також книгу можна використовувати як путівник.

"Ми спеціально робили зображення доступними для всіх, щоб можна було проводити як екскурсії, так і просто бажаючим прогулятися, лишень тримаючи у руках книгу. До того ж почитати, що відбувалося. Ми робили навіть дуже точні зображення по старих кресленнях", - підсумував дизайнер видання Михайло Кислов.

Примірники книги розповсюджуватимуться безкоштовно Туристичним інформаційним центром (пл. Героїв Майдану, 1) та Музеєм історії Дніпра (вул. Воскресенська, 14).