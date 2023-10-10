Механик с 50-летним стажем назвал три марки доступных авто, которые прослужат вам долго

Что нужно знать

Скотти Килмер посоветовал водителям рассмотреть три доступные модели, если они планируют покупать новый автомобиль.

Скотти, который занимается автомобилями уже 56 лет, регулярно публикует видеоролики на своих страницах в социальных сетях, чтобы информировать зрителей о том, как не тратить огромные деньги на ремонт, а выбирать хорошие авто.

Какие три авто рекомендует механик

В недавнем видео Скотти сказал, что автомобилистам, желающим купить новый пикап, следует обратить внимание на Chevrolet Colorado из-за его высокого качества сборки.

"Как вы слышите, это не консервная банка, это довольно прочная машина. На раме нет никакой ржавчины, и посмотрите, насколько она блестящая. Но, пожалуй, еще интереснее шины, это оригинальные шины. Очевидно, они не экономят на их качестве", - сообщил эксперт.

Скотти заметил, что цена на Chevrolet Colorado обычно выше, чем на Toyota Tacoma. По его словам, что многие дилерские центры продают Colorados дешевле, побуждая автомобилистов искать лучшие предложения. Скотти также подчеркнул, что Chevrolet Colorado - это простая машина с меньшим количеством функций, а это значит, что у него меньше деталей, которые могут выйти из строя.

Водителям, планирующим покупку нового кроссовера, эксперт советует остановить свой выбор на Mazda CX-30. Это прекрасное соотношение цены и качества.

"А если мы заглянем под капот, то увидим там четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра. Это очень хорошо", - сказал механик.

Наконец, Скотти показал подписчикам Ford F-150 1995 года выпуска, заявив, что автомобилисты, которым нужна машина на долгие годы, будут довольны покупкой.