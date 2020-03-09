Меган Маркл вразила відвертим визнанням: подробиці

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл вперше за довгий час зворушила промовою

Меган Маркл, яка відома своїми сміливими поглядами на життя, продовжує боротися за гендерну і расову рівність, використовуючи всілякі методи для поширення позитивних і надихаючих послань.

У п'ятницю Меган відвідала школу Роберта Клака у східному Лондоні, де вона закликала всіх учнів піднімати настрій і підтримувати жінок не тільки в Міжнародний жіночий день, але й цілий рік.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

"Це повинно відбуватися не тільки в неділю, не тільки в Міжнародний жіночий день, але і в будь-який інший день. Важливо завжди пам'ятати, яку цінність приносять жінки",- сказала Маркл.

Також дружина принца Гаррі зазначила, що, незалежно від статі та кольору шкіри, будь-хто може висловлюватися стосовно того, що він відчуває і думає, оскільки у кожного є право голосу.

Маркл звернулася до чоловіків з проханням цінувати жінок, які присутні в їх житті. "У вас є мами, сестри, подруги, дівчата - захистіть їх. Переконайтеся, що вони відчувають себе цінними і в безпеці", - написала Сассекська.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні. У соцмережах навіть опублікували відповідне відео, розкритикувавши Сассекську.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським.