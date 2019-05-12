Меган Маркл вдарилася в роботу: в житті герцогині відбулися колосальні зміни

Меган Маркл має намір допомагати людям
Меган Маркл вдарилася в роботу досить швидко. Через чотири дні після пологів герцогиня вирішила не сидіти вдома, а зайнятися корисними і важливими справами. Про це інформує Daily Mail.
Меган Маркл вже відвідала захід у Кенсингтонському палаці, який пов'язаний з її діяльністю у благодійній організації. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.
Початку роботи організації й був присвячений прийом у палаці. На зустрічі була представлена цілодобова служба, яка буде надавати екстрену допомогу страждаючим усіма формами ментальних розладів.
Також зазначається, що відразу після пологів Маркл записала звернення до жінок. Дивно, що над цим благодійним проектом також працювали принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, незважаючи на чутки про нескінченну ворожнечу.
Нагадаємо, що Єлизавета II незабаром планує стати почесною гостею на весіллі Леді Габріелли Віндзор і Тома Кінгстона.
Ми писали, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл. А принц Вільям заявив, що дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком та його батьками найближчим часом.
Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл. До речі, тепер у королеви вісім правнуків.