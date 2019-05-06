Меган Маркл народжує: британці в передчутті свята (фото, відео)

Меган Маркл вже скоро народить первістка. Це станеться у Віндзорі. За кожним кроком Меган Маркл і принца Гаррі сьогодні стежать не тільки британські ЗМІ, але і тисячі фанатів королівської родини, які приїхали в це містечко, щоб першими привітати подружжя Сассекських з появою на світ довгоочікуваного дитини.

Британці чекають пологів Меган Маркл у Віндзорі (фото: twitter.com/BenTavener)

Британці ночують на вулиці біля Віндзорського замку - сімейного гніздечка Меган Маркл і Гаррі. Вони вже готові співати і гучно святкувати народження малюка. Принаймні, про це говорить королівський супер-фаната Джон Лугеры.

Британці чекають появи на світ дитини Меган Маркл і принца Гаррі (фото: twitter.com/NickDixonITV і twitter.com/dinorom)

"Коли дитина народиться (не важливо, дівчинка чи хлопчик) ми будемо святкувати з рибними наггетсами і чіпсами, шматочком американського пирога і шампанським. А ще ми будемо співати: "Ві-та-є-мо!" - сказав він.

Джон Лугери - королівський супер-фан - чекає появи дитини

Телевізійні групи, до речі, обладнують тимчасові студії в готелях навпроти Віндзорського замку.

Студія в готелі навпроти Віндзорського замку (фото: twitter.com/BenTavener)

У той же час, в Букінгемському палаці заявили, що герцог і герцогиня Сассекські планують зберегти в таємниці деталі, що стосуються народження дитини.

"Гаррі бачив, що сталося з її матір'ю і батьком, він бачив, як ЗМІ могли довести його матір до сліз, і робили це багато разів, до речі. Не дивно, що він вирішив утриматися від того, щоб відразу розповідати журналістам про народження дитини", - сказав королівський біограф Пенні Юнор.

"Це оголошення (про таємні пологи - ред.) є ще одним доказом дуже сильного бажання герцога і герцогині Сассекських зробити все по-своєму", - додала королівський історик Сара Гриствуд.

До речі, багато хто вважає, що дитина Гаррі і Меган вже народилася, але подружжя це приховує. А нещодавно масла у вогонь підлила королева Єлизавета ІІ.