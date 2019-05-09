Меган Маркл в люті: племінник герцогині потрапив у гучний скандал

Племінник Меган Маркл по татовій лінії Тайлер Дув потрапив у гучний скандал, чим зіпсував настрій тітці, яка лише нещодавно народила первістка. Про це інформує The Daily Mail.

Напередодні пологів герцогині Сассекській її племінник потрапив у скандал. 26-річний Тайлер став учасником масової бійки, організувавши разом з товаришами безлади в одному з барів Орегона.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Дану інформацію підтвердили представники міської поліції. В результаті бійки племінник Меган отримав травму ноги. До речі, це далеко не перший випадок.

Так, у минулому році, за кілька тижнів до весілля Меган Маркл та принца Гаррі, він зробив скандальну заяву про те, що хоче створити особливий сорт марихуани на честь одруження своєї тітки. А через місяць Тайлера затримала поліція в одному з клубів, куди він приніс ножа.

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