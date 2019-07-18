Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гіннеса: усі подробиці

Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гінесса і стали найвпливовішими людьми в мережі. Рейтинг створив відомий у всьому світі журнал Time. Подружжя розташувалися на 11 місці з 25.

Королівська пара на початку цього року створила спільний Instagram-аккаунт, в якому активно спілкувалася з підписниками та піарила благодійні акції. Спілкування з королівським подружжям стало доступним для багатьох шанувальників.

Популярність Меган і Гаррі виявилася дуже масштабною. У армії їх передплатників близько 9,1 мільйона фоловерів.

Фото: Свіжий знімок з спільного аккаунта в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Цікаво, що мільйон передплатників вони отримали менше ніж за шість годин, побивши тим самим рекорд Гіннесса. Між тим сторінка герцога і герцогині Сассекських на 500 тисяч передплатників випереджає акаунт принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

У рейтингу журналу Time опинилися президент США Дональд Трамп, співачка Аріана Гранде, Джада Пінкетт Сміт, Лив Нас і ін.

Ось так виглядає повний список найвпливовіших людей в інтернеті за версією журналу Time.

1. Lil Nas X, репер.

2. Олександрія Окасіо-Кортес, наймолодша жінка-конгресмен.

3. Дональд Трамп, президент.

4. BTS, південнокорейська група.

5. Рахаф Мохаммед аль-Кунун, біженка з Саудівської Аравії.

6. Аріана Гранде, співачка.

7. Шведські протестувальники школярі.

8. Ліза Коші, актриса.

9. Брайан Колфеже, ветеран війни.

10. Джеймс Чарльз, візажист.

11. Принц Гаррі і Меган Маркл, члени королівської сім'ї.

12. Герман Гармендія, блогер.

13. Cardi B, співачка.

14. World Egg, беззаперечний рекордсмен Instagram за кількістю лайків.

15. Карлос Мазу, блогер.

16. Чжан Дай, блогер.

17. Джодзо Сива, танцівниця.

18. Бен Шапіро, письменник.

19. DrLupo, стример.

20. Емма Чемберлэйн, блогер.

21. Протестувальники в Гонконзі.

22. Журналіст Яшар Алі.

23. Джаміла Джаміл, актриса.

24. Еді Баркан, активіст.

25. Джада Пінкетт-Сміт.

Як ми раніше писали, Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі трохи більше року тому, вже не така щаслива, як була раніше. Чутки про те, що в родині герцогів Сассекських не все добре, ходили вже давно, але тільки зараз Меган Маркл змогла це чесно визнати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Меган Маркл запідозрили проблеми зі здоров'ям після пологів.