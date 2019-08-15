Меган Маркл "позувала" з Кейт Міддлтон ще до знайомства з Гаррі: фотофакт

Меган Маркл захоплювалася Кейт Міддлтон ще задовго до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком принцом Гаррі. У мережі з'явилося переконливий доказ, що підтверджує цей факт.

Журналісти британського таблоїду Daily Mail знайшли архівний знімок, зроблений ще у 2014 році - за два роки до знайомства Меган Маркл з принцом Гаррі. На ньому тоді ще актриса Меган тримає американський глянцевий журнал, на обкладинці якого красується Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Поряд з Маркл на фото Деніз Кеш, заступник головного редактора ірландського видання "U magazine".

Судячи з сяючого обличчя Меган Маркл, глянцеве видання опинилося в її руках не просто. Американська актриса явно в захваті від обкладинки журналу.

Цікавою деталлю є те, що обкладинка глянцю пророкує народження у Кейт Міддлтон близнюків. Пізніше ця інформація була спростована - у герцогині народилася Шарлотта.

Меган Маркл позувала з журналом з Кейт Міддлтон на обкладинці (фото: instagram.com)

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть стати власниками нового титулу під час свого візиту до Шотландії. Після того, як вони перетнуть кордон автономії, їх не будуть називати герцогом і герцогинею Сассекськими.

До речі, колишні армійські товариші принца Гаррі були неприємно здивовані тим впливом, який справляє на нього дружина. Товариші по службі герцога Сассекського по Афганістану були вражені тим, що колись брутал і пияка Гаррі тепер балує себе дорогими педикюром і сеансами масажу.