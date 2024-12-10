Думал, что ее "можно получить". Ведущий рассказал, как ему отказала Меган Маркл

Бывший спортивный ведущий ESPN Райен Рассило рассказал, как однажды получил отказ от Меган Маркл. С избранницей принца Гарри он познакомился на футбольном матче еще в 2014 году, и тогда подошел к ней с предложением.

О чем идет речь, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six .

Что хотел ведущий от Меган Маркл

Рассело, который появился в выпуске "Подкаста Билла Симмонса", рассказал, что в прошлом ошибочно считал Меган "доступной". Во время диалога он вспомнил, как предложил Маркл поучаствовать в его спортивном шоу, но она ответила отказом.

"Это были все модели в купальниках Sports Illustrated. Так что на Маркл никто не обращал внимания. Я подумал: "это моя полоса. Она, вероятно, сейчас немного сомневается в себе. Она никогда не была более доступной", - заявил ведущий.

Как отмечает источник, в мероприятии тогда участвовали модели Крис Тейган, Ханна Дэвис, Нина Агдал, а также 43-летняя Маркл. Кроме того, ее коллеги - актеры Нина Добрев и Майкл Б. Джордан.

Рассело тогда не стал комментировать свое мнение по поводу игры, однако поделился, как хотел, чтобы Меган присоединилась к его спортивной программе.

"Это была очень мягкая продажа. Я сказал: "Эй, я знаю, что новый сезон выходит. Если вы когда-нибудь захотите прийти на шоу, чтобы прорекламировать его". Это было очень профессионально", - заявил он.

Спортивный ведущий вспомнил диалог с Меган Маркл (Фото: Getty Images)

Ведущий не стал скрывать, что его слова имели скрытый подтекст, но Маркл на эту "наживку" не повелась.

"Это был холодный ответ. Это было что-то вроде: "Ой, я ничего не знаю о спорте, но спасибо за предложение", - вспомнил Райен.

Меган Маркл известна своей ролью Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры", которого вышло семь сезонов. Он транслировался с 2011 по 2018 год.

После замужества герцогиня Сассекская покинула актерское дело и полностью погрузилась в новую для себя жизнь. Их свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Лондоне, в мае 2018 года.

Маркл в прошлом имела успешную актерскую и модельную карьеру (Фото: Getty Images)

Два года пара жила в Британии, пока не решила отказаться от королевских обязанностей и переехать в Калифорнию, чтобы иметь больше собственного пространства и жизни.

На этом фоне между Меган, Гарри и другими представителями королевской семьи возникло немало противоречий, которые не прекращаются до сих пор. Поэтому королевским экспертам только приходится делать собственные предположения, что может улучшить их отношения и разрушить эту многолетнюю вражду.