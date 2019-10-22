Меган Маркл поставила під удар репутацію королівської сім'ї: в чому причина

Меган Маркл під час подорожі з принцом Гаррі по Африці дала гучне інтерв'ю, в якому розповіла про проблеми і складнощі життя в королівській родині. Тепер подейкують, що одкровення емоційної екс-актриси на камеру можуть стати проблемою для королеви Єлизавети і всієї королівської родини.

У своїй оповіді про те, як нелегко їй дається роль королівської невістки, що живе під постійним прицілом камер, Меган мимоволі винесла сміття з хати. В Кенсингтонському палаці, де звикли завжди тримати марку, цього можуть не зрозуміти, пише Express.

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: royal.uk)

Крім усього іншого, Меган поскаржилася на британські таблоїди, які перетворили її життя після переїзду в Лондон, в справжню боротьбу. А після звістки про вагітність і після народження сина Арчі всі надії на приватне життя були остаточно втрачені.

Варто зазначити, що інтерв'ю Меган почали порівнювати з вибуховими одкровеннями принцеси Діани, якими вона поділилася з пресою в 1995 році. Тоді невістка Єлизавети II розповіла про зради Чарльза і про те, як протягом багатьох років відчувала себе чужою в королівській родині. Само собою слова Діани добряче зіпсували репутацію Кенсінгтонського палацу.