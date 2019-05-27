Меган Маркл планує вийти у світ: названа дата

Меган Маркл планує незабаром вийти у світ. Принц Гаррі після народження сина Арчі вже зробив кілька офіційних візитів, а ось герцогиня Сасекська, навпаки, нікуди не поспішає.

Принц Гаррі встиг відвідати дитячу лікарню в Оксфорді, з'їздити в Нідерланди на відкриття "Ігор непереможених" - міжнародних змагань колишніх і діючих військових, які стали інвалідами.

Меган Маркл так досі не з'явилася на публіці, адже проводить весь час зі своїм сином у будинку. Офіційних повідомлень з приводу її першого виходу в світ після народження дитини досі немає, проте шанувальники чекають її побачити на щорічному заході, присвяченому дню народження королеви Єлизавети, яке відбудеться 8 червня.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

До речі, Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ трохи раніше ніж через місяць після народження принца Луї: 19 травня вона відвідалася на весілля Меган і Гаррі.

Нагадаємо, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

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