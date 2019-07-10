Меган Маркл знову оскандалилася: верне навіть переконаних монархістів

Меган Маркл потрапила у черговий скандал і викликала шквал жорсткої критики з боку відомих медійників через заборону її фотографувати на Вімблдоні. Герцогиня Сассекська з подругами Женев'єв Гілліс та Ліндсі Рот відвідала престижний турнір серії Великого шолома, щоб підтримати знамениту американську тенісистку Серену Вільямс, яку до речі раніше розглядали у якості хресної для маленького принца Арчі. Спостерігати за грою спортсменки на першому корті дружина онука королеви Британії вирушила як "приватна особа", передає Express.

На турнірі в якості глядача також була і медіа-консультантка Саллі Джонс, яка фотографувала гру. У певний момент до неї підійшов співробітник служби безпеки колишньої американської актриси і попросив не знімати королівську особу, з якою вона сиділа в одному ряду.

Меган Маркл на Вімблдоні (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

"Спостерігаючи за діями Серени Вільямс на корті 1 на Вімблдоні я з радістю знімала кидки суперзірки і величезні подачі, коли я відчула, як мене штовхнули в плече. "Не могли б ви не фотографувати герцогиню", - ввічливо наказав голос. "Вона тут як приватна особа", - написала консультантка зі зв'язків з громадськість в колонці для видання The Daily Telegraph.

Обурена Джонс зазначила, що такі перегини із вимогами щодо конфіденційності команди Меган Маркл "відштовхують навіть таких відданих монархістів, як вона".

Також медіа-фахівець нагадала про дуже дорогий ремонт у резиденції герцогів Сассекських Фрогмор-хаус, гроші на який йдуть з кишень платників податків. На переконання Джонс, поведінка принца Гаррі та його дружини "прямо суперечить практиці, прийнятої в королівській родині", і що вони ведуть себе як знаменитості, які закривають очі на свої обов'язки.

Меган Маркл на Вімблдоні (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

Прокоментувати інцидент Кенсінгтонський палац відмовився, однак джерело в королівській родині сказало, що "співробітники особистої охорони, які супроводжують будь-яких членів королівської сім'ї, нерідко просять людей не фотографувати, щоб вони могли спілкуватися з людьми, а не з камерами", повідомляє The Sun.

Відомий британський журналіст, ведучий шоу Good Morning Britain Пірс Морган звинуватив Меган у лицемірстві. Він наголосив, що нереально бути "не публічною" особою на Вімблдоні, де куди оком не кинь - усюди камери і фотоапарати.

"Якщо хочеш бути приватною, повертайся до Америки і живи на самоті", - емоційно зазначив журналіст.

Меган Маркл на Вімблдоні (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

Також він обрушився з критикою на адресу Меган Маркл і принца Гаррі через їхню "одержимість" конфіденційністю: "Це відверто лицемірно, і вони не приватні люди, вони герцог і герцогиня Сассекські. Ми платимо за їх особняк, ми робимо все це".

Нагадаємо, що 6 червня Меган Маркл і принц Гаррі хрестили свого первістка Арчі у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія перед невеликою групою з 25 друзів і членів королівської сім'ї. Ця подія також супроводжувалося неабияким скандалом через те, що все провели максимально приватно. В результаті натовпи шанувальників королівської сім'ї, які зібралися у Винздор з різних куточків світу, залишилися вкрай розчаровані - їх бажання хоч краєм ока побачити герцогів було проігноровано.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.