Меган Маркл відчуває роздратування через Кейт Міддлтон: у чому причина

Меган Маркл неймовірно втомилася від тиску громадськості, яка постійно порівнює її з другою королівською невісткою - Кейт Міддлтон. Справа в тому, що герцогиня Кембриджська офіційно увійшла в сім'ю більше восьми років тому, і за цей час встановила дуже високі стандарти. Про це пише британський таблоїд Express.

Королівський інсайдер каже, що Меган Маркл в королівській родині нелегко. Дві жінки одного віку, невістки двох принців братів. Цілком природно, що Меган і Кейт будуть постійно зіштовхувати.

Але у герцогині Кембриджської в цій "битві герцогинь" є очевидна перевага, не враховуючи те, що вона колись стане дружиною короля Великобританії. Справа в тому, що Меган увійшла в сім'ю в 2016 році з дуже гучним скандалом.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тоді ніхто не міг повірити, що Єлизавета II допустить союз улюбленого онука з розведеною серіальної актрисою, старшою за Гаррі на кілька років. Але все сталося, як сталося. І тепер Меган змушена відмиватися від минулого і постійно доводити, що вона нічим не гірша за Кейт з практично ідеальною репутацією.

За словами інсайдера, Меган постійне порівняння з Кейт, особливо в пресі, неймовірно дратує.

"Герцогиня Сассекська вважає, що Кейт встановила дуже високий стандарт і її дратує, що британська публіка підтримує її, а не Меган", - сказано в повідомленні.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

До того ж, Кейт вийшла "заміж за королівську сім'ю" більше восьми років тому, а значить, у неї набагато більше досвіду, коли справа доходить до офіційних прийомів та заходів

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір і визначитися з тією роллю, яку вони повинні будуть грати в майбутньому.