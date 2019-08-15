Меган Маркл хоче розбагатіти за допомогою "дешевої" прикраси

Меган Маркл виявилася любителькою різних талісманом. Одним із оберегів, яким володіє герцогиня Сассекська, є недороге, але наділене глибоким змістом та "функціями" кільце.

На кільці, яке красувалося на руці Меган Маркл в День захисту слонів, звернули увагу тисячі відданих шанувальників королівської сім'ї. Одні юзери навіть почали дорікати дружині принца Гаррі в тому, що при її грошах вона могла б і не носити "дешеву біжутерію".

"Дешевий" перстень Меган Маркл виявився талісманом (фото: instagram.com/SUSSEXROYAL)

Як виявилося пізніше, на пальці Меган Маркл красується прикрашене крихітним синім сапфіром золоте кільце від турецького ювелірного бренду Kismet by Milka. Його вартість становить $300 (близько 7500 грн).

Кільце, яке так любить Меган Макрл (фото: kismetbymilka.com)

Це кільце зроблено у формі "Руки Бога" - захисного знака, який береже свого володаря від порчі. Також, пише The Sun, в турецькій культурі вважається, що "Рука Бога" приносить фортуну, багатство і родючість. А синій сапфір, крім захисту від лихого ока, відповідає також за удачу.

Меган Маркл часто вдягає це кільце від порчі (фото: kismetbymilka.com)

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості.