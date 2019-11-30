Меган Маркл готується стати мамою: з'явилася важлива інформація

Герцоги Сассекські готуються стати батьками, оскільки Меган Маркл мріє про велику сім'ю. Про майбутнє королівської сім'ї інформує ясновидиця і таролог Саона.

"Якщо подивитися на фото, видно, що вся вона ніби наповнена. По кармі у неї йде дитина. Навіть якщо найближчим часом вагітність не підтвердиться, можу сказати, що вона завагітніє точно, і в наступному році з'явиться ще один спадкоємець в королівській родині", - говорить таролог про Меган Маркл.

За її словами, Меган Маркл дуже любить свого чоловіка, тому вона повністю віддає йому всі емоції. "Вона в міру хитра, комунікабельна і розумна... Вижити її з королівської родини не вдасться нікому" - впевнена ясновидиця.

Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

На її думку, після відходу королеви Великобританії Єлизавети II дружина принца Гаррі буде мати значну владу. Але в політику вона не стане лізти. Крім того, герцогиня внесе великий внесок у освітню програму малозабезпечених верств населення.

Нагадаємо, що Меган Маркл потерпає від поганих стосунків у сім'ї.