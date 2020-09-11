У Медведчука знайшли землю в Болгарії на 19 млн євро

Віктор Медведчук скупив майже 23 гектари землі на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Там у глави партії "Опозиційна платформа - за життя" знаходиться земля, вартістю майже 19 мільйонів євро. Про це стало відомо з розслідування Bihus.info.

Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебр, Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії. Частина землі має призначення під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, частина - під сільське господарство.

Зазначимо, що Медведчук купив цю нерухомість через два роки після того, як обіймав посаду голови Адміністрації президента (тоді главою держави був Леонід Кравчук).

Для покупки закордонної нерухомості в Болгарії заснували п'ять компаній. У їх капітал загалом вклали близько 37 млн лев - це майже 19 млн євро за нинішнім курсом.

Болгарські фірми мають складну структуру власності, яка через Кіпр веде в Україну.

Цікаво, що кінцевим власником цих фірм в болгарському реєстрі компаній значиться дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко. Вона також є кумою Володимира Путіна.

Про болгарські фірми стало відомо після призначення Медведчука народним депутатом в 2019 році. Саме тому він повинен пред'являти електронні декларації. Дані із закордонних реєстрів журналістам допомогла дістати компанія Schmidt & Schmidt.

Як ми раніше писали, стало відомо, чому Медведчук поїхав відпочивати в Крим.