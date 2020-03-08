Медреформа в Україні: лікуватися у приватних клініках можна буде безкоштовно

Медреформа в Україні (Фото: pixabay.com)

Медичні послуги у деяких приватних клініках стануть безкоштовними

Медреформа в Україні охоплює все більше напрямів і для жителів країни з'являються безкоштовні послуги. Найголовнішою умовою для отримання безкоштовних медичних послуг є декларація, яку потрібно підписати з обраним лікарем.

Як повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ), отримати медичне обслуговування безкоштовно можна буде і в приватних клініках. Однак не у всіх – у медичного закладу повинен бути підписаний договір з НСЗУ.

На цей момент такі договори підписало 108 приватних медустанов і це означає, що за кожного пацієнта, з яким у клініки підписана декларація, вони зможуть отримати відшкодування коштів від НСЗУ.

Для того, щоб отримати медичні послуги безкоштовно в приватній клініці, пацієнт обов'язково повинен підписати декларацію до 1 квітня 2020 року, пише видання "Сьогодні". Однак зробити це можна і пізніше.

З 1 квітня візит до профільного фахівця навіть у звичайній поліклініці буде платним. Щоб обслуговуватися безкоштовно – треба буде направлення від сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким підписана декларація. Безкоштовно можна буде отримати тільки екстрену медичну допомогу.

Варто відзначити, що сімейний лікар відправляє пацієнта до фахівця, якого можна вибрати. В тому числі й лікаря з приватної клініки. Якщо така клініка підписала договір з НСЗУ, то візит буде безкоштовним – лікування та консультацію оплатить держава.

Якщо в лікарні або поліклініці пацієнта попросять сплатити візит або щось купити, то в НСЗУ рекомендують телефонувати на гарячу лінію 16-77.

У приватних клініках є нюанси. Вони можуть дивитися на тарифи, які сплачує НСЗУ і підписати договір на часткове безкоштовне обслуговування.

Наприклад, тариф на лікування туберкульозу становить 20 663 гривні, інсульту – 19 332 гривні, інфаркту – 16 000 гривень. А ось консультація фахівця буде оплачуватися з розрахунку 4942 гривні за 100 осіб.

Відповідно, приватна клініка має право підписати договір на лікування інфаркту або інсульту, але при цьому відмовитися від безкоштовних консультацій фахівців. З 1 квітня в кожній приватній клініці, яка підписала договір з НСЗУ, з'явиться інформація про те, як послуги вони надають безкоштовно.