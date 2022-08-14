Медовий Спас - вже сьогодні: що заборонено робити на Маковія, традиції та прикмети

14 квітня християни відзначають велике свято перший Медовий Спас, який також називають Спас на воді, Мокрий Спас, Макотрус, або Маковія - на честь Семи святих мучеників братів Маккавеїв, які в II столітті до нашої ери віддали свої життя за віру, і були страчені за наказом сирійського царя Антіоха Епіфана.

Які традиції святкування Маковія, що віруючі обов'язково повинні зробити, і що строго заборонено в цей день - читайте в матеріалі нижче .

Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, і з цієї дати, 14 серпня, починається Успенський піст, який триває по 27 серпня.

Історія свята і традиції. Чому Медовий Спас називають Маковій

Християни в цю дату вшановують пам'ять про візантійську святиню - частину Животворящого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Спаситель. Свято встановили в IX столітті в Константинополі, оскільки саме тут зберігалася частина цього хреста. Щороку в цей день частину святині приносили в храм Святої Софії та освячували воду для зцілення від хвороб.

Також 14 серпня - день пам'яті старозавітних Макавейських мучеників, які жили в Юдеї (Ізраїль). У той час Антіох Епіфан проводив жорстку еллінізацію населення. Брати не бажали поклонятися чужим язичницьким ідолам, і розпочали повстання. Ім'ям найактивнішого учасника опору Юди Макавея (макавей від арамейського - "молот") і було названо їх повстання.

Зображення Юди Макавея на картині Livro do Armeiro-Mor 1509 року (фото:Lisboa: Academia Portuguesa da história. Litogr. Nacional)

Ось і вийшло, що ім'я Макавея пізніше було адаптовано на землях України як Маковій. До речі, згідно з народною традицією, напередодні свята потрібно приготувати особливі букети-обереги маковійчики, що складаються з багатьох рослин - м'яти, чебрецю, календули. Кожне - має своє, властиве лише йому "магічне" значення. Всі рослини разом з декількома головками маку заведено освячувати в церкві.

Букет на свято Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

А ось назва Медовий Спас у свята пояснюється тим, що в цей час в серпні настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно освятити вулики для кращого врожаю в наступному році.

Що потрібно зробити на Медовий Спас

Віруючі відвідують храми, де освячують мед нового врожаю, мак, воду і букети маковійчики. При цьому мед заведено залишати в церкві, а квіти і головки маку несуть додому і кладуть за образами, зберігають до весни, після чого розсіюють по городу.

Вважається, що якщо скупатися у водоймі 14 серпня, то вода додасть більше сил і здоров'я, може зцілити від болячок. Зазначимо, що після цього дня купатися вже заборонялося.

Також є така особливість, пов'язана зі сніданком - віруючі вранці не повинні нічого їсти, доки не вип'ють святої води.

На Медовий Спас було заведено пекти медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".

Шуліки - паляниця з маком і медом (фото:uk.wikipedia.org)

Що заборонено в це свято

Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.

Також забороняється прати та шити.

Як вже говорилося вище, після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо небезпечною витівкою - забобонні вважали, що після Маковія підвищується ризик захворіти після таких водних процедур, або навіть потонути.

На Медовий Спас 14 серпня починається Успенський піст, тому для віруючих в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви.

Сварки та лайка в це свято вважалося вельми поганою прикметою.

Основні прикмети на Медовий Спас