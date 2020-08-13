Медовий Спас 2020: що строго заборонено робити на Маковія

Медовий Спас або Маковій e 2020 році православні українці традиційно відсвяткують 14 серпня. Медовим його назвали не просто так - раніше з цього дня починався збір меду з пасік, які до цього часу зазвичай переповнені. А назва Маковій пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

Звичайно ж головні традиції безпосередньо пов'язані з медом, а заборони в основному з Успенським постом, який починається 14 серпня, а закінчується - 27-го. Що ще можна робити на Маковія, незвичайні прикмети - в матеріалі Styler.

Бджолярі 14 серпня дістають готові стільники і несуть їх до церкви для освячення. Вважається, що цей мед є цілющим. У церкві також святять фрукти, мед, букети, до складу яких входить мак.

Увечері цього дня раніше прийнято було зібратися біля водойм, де обов'язковим ласощами був мед. Люди пекли медові пряники, коржі, а також вироби з маком, який теж дозрівав до цього часу.

Що категорично не можна робити на Маковія

14 серпня, як і на Ільїн день, не можна купатися. Вважається, що можна потонути або захворіти.

У цей день починається строгий Успенський піст, тому потрібно дотримуватися правил харчування.

14 серпня також не можна голосно говорити, шумно святкувати, оскільки бджоли погано реагують.

На Маковія не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла, інакше негатив повернеться бумерангом.

У цей день не можна працювати і прибирати в будинку: подібні справи краще завершити напередодні.

Відзначимо, що другий, Яблучний Спас, українці відсвяткують вже 19 серпня - а третій - Горіховий - нас чекає 29 числа.

Раніше ми писали, скільки ми будемо відпочивати в серпні, де нас чекають три Спаса і затяжні вихідні.