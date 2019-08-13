Медовий Спас 2019: суворі заборони і традиції Маковія в Україні

Медовий Спас, або Маковій, всі православні християни святкують 14 серпня. Саме з цього дня починається Успенський піст, який має свої обмеження й особливості. Що можна, а що не можна робити в цей день, в матеріалі Styler.

Історія виникнення свята

В церковному календарі це свято називається "Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього". Переказ свідчить, що колись частиця хреста, на якому був розп'ятий Христос, врятувала жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва "Спас" - вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом.

Щорічно 14 серпня віруючі несуть в храми на освячення мед, мак і воду. Цей звичай походить від традиції перший урожай приносити Богові. А освячення маку пов'язано з тим, що у народі цей день приурочують до пам'яті "семи мучеників Маккавеїв". За переказами сім братів Маккавеїв бвли закатовані за підтримку свого вчителя священика Елеазара, який сповідував заборонене тоді християнство.

Медовий Спас або Маковій 2019 (фото: УНІАН)

На Маковія прийнято освячивать в церкві й "маковійську квітку" - букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку. Також у цей день освячують джерела води і колодязі.

З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня).

Традиції Маковія

Освячений "маковійський букет" раніше було прийнято зберігати за іконами. Дія висушених квітів вважалася цілющою - їх давали хворим домашнім тваринам.

За традицією букет носили до церкви дівчатка, а перед походом до храму належало ситно поснідати - це обіцяло урожайний рік. Освячений мак застосовували для охорони будинку, худоби і двору від нечистої сили. А макову головку клали під подушку дітям, у яких були проблеми зі сном.

Медовий Спас або Маковій 2019 (фото: pixabay.com)

В Україні до Медового Спасу господині пекли пиріжки або коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі давні гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення.

Заборони і табу на Медовий Спас

14 серпня існує сувора заборона на галасливі вечірки і гучні розмови. Не можна займатися прибиранням або важкою роботою. Також на Маковія забороняється сваритися і з'ясовувати відносини.

В Медовий Спас не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею. Оскільки на цей день припадає початок Упенского посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу - сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Раніше повідомлялося, що в липні в українців була максимальна кількість робочих днів.

Також ми писали про церковні свята та пости, які чекають на українців найближчим часом.