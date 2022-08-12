Медовий Спас 14 серпня: як правильно відзначити свято і що посвятити в церкві

Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.

Традиції свята, що треба встигнути напередодні

До свята бджолярі збирають мед, стільники і 14-го числа несуть їх до церкви для освячення.

Також потрібно обов'язково поприбирати в будинку, випрати, так як 14 серпня працювати не можна.

На Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржі. У них варто додавати мак, який якраз дозріває до цього часу.

Мед - головний символ свята (фото: pixabay)

Що треба освятити на Маковія

У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.

Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.

Як зібрати букет для освячення

За традицією букет має складатися з 17 трав. Що саме може бути в ньому?

Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності. Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри. Рута, календула, чорнобривці - символ здоров’я. Материнка - щоб "роду не було переводу". Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку. М'ята - символ душевного спокою та умиротворення, довіри. Ласкавець - згода в родині, означає ласку. Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів. Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї. Макові голівки - символ родючості. Гілочки полину - символ примирення. Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність. Любисток - символ любові, злагоди. Цикорій - символ скромності та помірності. Деревій - означає нескореність і силу. Будячок - має захисну силу, уберігає родину від скандалів. Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.

В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або ж несуть ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками, пахучою зеленню, адже жива зелень символізує радість і віру у безсмертне життя.

Варіант букету на Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)

Що не можна робити на Маковія