Медовий Спас 14 серпня: як правильно відзначити свято і що посвятити в церкві

Перший Медовий Спас, або як його ще називають Спас на воді чи Маковія, ми відзначимо 14 серпня. Свято має дуже багато цікавих українських звичаїв та обрядів.
Що не можна робити в цей день, традиції, що треба освятити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.
В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.
До свята бджолярі збирають мед, стільники і 14-го числа несуть їх до церкви для освячення.
Також потрібно обов'язково поприбирати в будинку, випрати, так як 14 серпня працювати не можна.
На Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржі. У них варто додавати мак, який якраз дозріває до цього часу.
Мед - головний символ свята (фото: pixabay)
У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.
Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.
За традицією букет має складатися з 17 трав. Що саме може бути в ньому?
В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або ж несуть ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками, пахучою зеленню, адже жива зелень символізує радість і віру у безсмертне життя.
Варіант букету на Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
Раніше ми писали, як приготувати спалений медівник, ламанці-шулики та вареники з маком.
Також читайте, що треба встигнути до Медового, Яблучного, Горіхового Спаса, традиції, і що освятити в храмі.