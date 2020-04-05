Медицина не готова: експерт поділився невтішним прогнозом про коронавирус

Коронавірус 2020 переполохав усю країну і тепер всі активно шукають ліки, які могли б допомогти. Однак вітчизняна медицина не готова до спалахів інфікування COVID-19.

Отже розраховувати на допомогу в Україні на даний момент не має сенсу. Кращим варіантом залишається дотримуватися карантину та режиму надзвичайної ситуації, передає видання "Сьогодні".

Медик та популяризатор науки Леонід Більченко каже: "Це не означає, що ми не впораємося і потрібно складати лапки, нічого не робити. Зараз з'являється потужний волонтерський рух, який збирає звідусіль маски, засоби індивідуального захисту для лікарів, людей, є хороші ініціативи від бізнесу. Ми впораємося, але якщо говорити відверто, то ми не готові. Цьому сприяло багато факторів, і про це всі говорять. Один із факторів - не було епідеміологічної служби".

Також Леонід Більченко висловився про поділ санітарно-епідеміологічної служби, проведеної в рамках медичної реформи. Експерт вважає, що цей момент був виконаний неефективно.

"Я підтримую реформу, але вона просто не була готова до викликів, які зараз з'явилися. Зачатки реформи просто не можуть впоратися з загрозою. Можливо, повинно було пройти ще кілька років, щоб все запрацювало добре. Але у нас немає кількох років, тому зараз все управляється в ручному режимі. За моїми відчуттями, у нас ситуація не така страшна, як в Італії або Іспанії. Але потрібно вводити надзвичайний стан, цього не уникнути", - прокоментував він.

Нагадаємо, лікарі заявили, що кращі ліки від коронавірусу знайдені.

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