Медики з'ясували, які продукти не можна підігрівати повторно: стають токсичними

Картопля

Медики вважають, що картопля втрачає свою харчову цінність при повторному нагріванні. До того ж картопля, як високовуглеводистий продукт, дуже швидке псується на спеці, тому страву краще з'їдати одразу. Інакше картопля може стати токсичною і викликати харчове отруєння.

Рис

Вчені з'ясували, що сирий рис містить спори, які перетворюються на бактерії, які можуть вижити навіть після готування. Повторне підігрівання може сприяти тому, що бактерії будуть розмножуватися і страва стане шкідливою для здоров'я.

Яйця

Не варто підігрівати готові яйця або приготовлений раніше омлет. Інакше корисні мікроелементи, що містяться в них зменшаться, зате в страві з’являться дуже шкідливі для здоров’я токсини і канцерогенні речовини.

Гриби

Гриби багаті білками, тому їх варто вживати в той же день, коли вони були приготовані. Структура білків змінюється при повторному нагріванні, що може завдати шкоди організму. Коли ви їсте підігріті гриби, ви ризикуєте отримати проблеми з травленням і навіть з серцем.

Курка

Як і гриби, курка дуже багата білками, на які розігрівання негативно впливає. Це може викликати проблеми з травленням. Найкращий спосіб вживання курки в зберіганні - це покласти її в холодний салат або холодний бутерброд.