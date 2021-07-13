Медики выяснили, какие продукты нельзя подогревать повторно: становятся токсичными

Картофель

Медики считают, что картофель теряет свою пищевую ценность при повторном нагревании. К тому же картофель, как высокоуглеводистый продукт, очень быстро портится на жаре, поэтому блюдо лучше съедать сразу. Иначе картофель может стать токсичным и вызвать пищевое отравление.

Рис

Ученые выяснили, что сырой рис содержит споры, которые превращаются в бактерии, что могут выжить даже после готовки. Повторный подогрев может способствовать тому, что бактерии будут размножаться и блюдо станет вредным для здоровья.

Яйца

Не стоит подогревать готовые яйца или приготовленный ранее омлет. Иначе полезные микроэлементы, содержащиеся в них уменьшатся, зато в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества.

Грибы

Грибы богаты белками, поэтому их стоит употреблять в тот же день, когда они были приготовлены. Структура белков изменяется при повторном нагревании, что может нанести вред организму. Когда вы едите подогретые грибы, вы рискуете получить проблемы с пищеварением и даже с сердцем.

Курица

Как и грибы, курица очень богата белками, на которые разогревание негативно влияет. Это может вызвать проблемы с пищеварением. Лучший способ употребления курицы после того, как она остыла - это положить ее в холодный салат или холодный бутерброд.