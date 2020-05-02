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Медики залишилися без доплат: у МОЗ назвали причину

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 15:31
Медики залишилися без доплат: у МОЗ назвали причину
У МОЗ назвали причину затримки виплат медикам (колаж: РБК-Україна)

У МОЗ назвали причину затримки додаткових виплат медикам

Коронавірус в Україні підтверджений у більш ніж 11 тисяч громадян. При цьому серед заражених – понад 2250 осіб – медики. У МОЗ лікарям та молодшому медичному персоналу, який працює в лікарнях, де лікуються хворі коронавірусом, обіцяли збільшення зарплати на 300%. Однак медики свої гроші так і не отримали. Глава міністерства Максим Степанов назвав причину затримки виплат медикам.

За даними міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, уряд перерахував у регіони всі кошти, а затримки виникають вже на місцях. Міністр підкреслив, що вже відреагував на ситуацію, він направив листи головам облдержадміністрацій, щоб вони відзвітували по кожній медустанові. Про це урядовець заявив під час брифінгу 2 травня.

Також Степанов зазначив, що в МОЗ приходять скарги від лікарів, які працюють з коронавірусними хворими, але не отримують повішену до 300 відсотків заробітну плату.

"Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головлікарів лікарень. Почали маніпулювати з виплатами за... прораховувати як-то погодинно або ще якось. Це неприпустимі речі. Підкреслюю, що всі без винятку виплати повинні здійснюватися в повному обсязі", - сказав він.

Тепер місцева влада та головні лікарі повинні будуть надіслати до МОЗ звіти про те, які суми і яким працівникам, які лікували хворих з COVID-19, були виплачені.

Нагадаємо, що раніше у США офіційно схвалили препарат, що допомагає швидше вилікуватися від COVID-19.

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