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Дозволить не кожен: скільки в Україні коштує лікування від коронавіруса

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 11:02
Дозволить не кожен: скільки в Україні коштує лікування від коронавіруса
Коронавірус і вартість лікування (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні лікується за рахунок держави, але частину витрат доведеться понести сім'ї пацієнта

Коронавірус в Україні станом на 2 травня діагностовано більш ніж у 11 тисяч осіб. Багато з них перебувають у лікарняних ліжках і проходять інтенсивну терапію. Лікар, який повернувся з Італії, де перебував на гуманітарній місії, розповів, скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні.

За розрахунками українського лікаря Миколи Рихлицького повний курс лікування від коронавіруса в українській лікарні обходиться в середньому 30 тисяч гривень. При цьому витрати на лікування коронавіруса бере на себе держава. Правда, частину витрат все одно доведеться брати рідним пацієнта.

"У нас є протималярійний "Плаквеніл", який держава забезпечує. Він призначається всім хворим з підтвердженим діагнозом (призначається в залежності від форми перебігу хвороби). Може ще якісь антибіотики, але не брендових виробників (коштом держави). Десь відсотків 30 на 70 фінансування надходить відповідно від держави та самого пацієнта", - розповідає лікар в інтерв'ю "Главкому".

Він пояснив, що госпіталізованому хворому, крім наборів для катетеризації центральних вен в реанімації та засобів для вимірювання артеріального тиску в аорті, чекають витрати на догляд, під якими розуміється заміна трубок, купівля спеціальної герметичної системи репарації, спеціальних дихальних фільтрів (не менше 2-3 одиниць), спеціальних одноразових масок та одноразових пристроїв для інвазивної вентиляції легенів.

"І якщо антибіотиками вас напевно забезпечать, то витрати на харчування, можливо, доведеться додатково покрити", - додав медик.

Варто відзначити, що лікар також прокоментував необхідність носіння маски.

"Я вважаю, що доцільно (носити на вулиці). Тому що рівень свідомості людей різний, обізнаності так само. Тому бажано, щоб носили всі. У чому користь маски? На жаль, інкубаційний період безсимптомно у 90% інфікованих. Принаймні про це говорять іноземні дослідники. Інфікований пацієнт, який вважає себе здоровим, без маски поширює вірус швидше і рясніше, в масці, звичайно, наслідки будуть менше", - додав медики.

Нагадаємо, що коронавірус може викликати серйозні ускладнення навіть у здорової людини.

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