Медики назвали симптоми COVID-19 у вакцинованих, тих, хто отримав одну дозу і нещеплених

Коли пандемія коронавірусу тільки починалася, основними ознаками коронавірусу вважалися температура, ломота, кашель. Пізніше симптоматика розширилася - додалася втрата нюху, головний біль і так далі.

Зі стартом кампанії з вакцинації вчені вирішили провести дослідження, щоб з'ясувати, як відрізняються ознаки COVID-19 у людей, які отримали одну дозу препарату, повністю вакцинованих і нещеплених.

В експерименті взяло участь понад 30 тисяч осіб, і ось що вдалося з'ясувати вченим.

Симптоми коронавірусу у тих, хто отримав дві дози вакцини:

головний біль

нежить

чхання

біль в горлі

втрата нюху

За словами вчених, такі ж симптоми бувають і у людей, які отримали всього одну дозу і у нещеплених. Але для імунізованих ця симптоматика проходить легше і швидше, а серйозні ознаки на зразок кашлю, задишки і температури проявляються набагато рідше.

Симптоми у тих, хто отримав один компонент вакцини:

головний біль

нежить

біль в горлі

чхання

кашель

Тобто у тих, хто отримав одну дозу щеплення частіше буває кашель, що вже може говорити про проникнення інфекції глибше.

Симптоми COVID-19 у нещеплених:

головний біль

біль в горлі

нежить

підвищення температури

постійний кашель

Автори дослідження також відзначили, що такі популярні симптоми, як втрата нюху і задишка стали з'являтися рідше в порівнянні з першими варіантами SARS-CoV-2.