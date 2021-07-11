"Ви не розумієте масштабів катастрофи": експерт попередив про спалах COVID-19 в Україні
В Україні протягом найближчих декількох тижнів може різко збільшитися число нових випадків коронавірусу. Експерт каже, що вже зараз потрібно вживати термінових заходів, прискорюючи вакцинацію людей з груп ризику, інакше катастрофічної ситуації не уникнути.
Про це в Facebook розповів системний аналітик Євген Істребін.
Експерт показав на прикладі Нідерландів, що може статися в нашій країні. Справа в тому, що в європейській країні зараз шалене зростання захворюваності. Так, всього за 11 днів число нових хворих на добу збільшилося в 19 разів.
"11 днів тому число випадків 538, сьогодні 10283. Населення країни 17 млн осіб... Повністю вакциновано 7 млн осіб. І, незважаючи на це, такий божевільний зліт. А тепер повернемося до України. У нас на 40 млн осіб зроблено 3,5 млн щеплень, повністю вакциновано 1,2 млн", - попереджає Істребін.
Експерт звернувся до чиновників, спрогнозувавши, що скоро в Україні може повторитися така ж ситуація, як у Нідерландах.
"Якщо така швидкість інфікування буде в Україні, а це дуже скоро трапиться, лікарні за тиждень заповняться. І на другий тиждень люди вмиратимуть під стінами лікарень", - пише аналітик.
Він нагадав, що зараз, поки ще є час, потрібно вакцинувати "старих і групи ризику", інакше доведеться знову вводити жорсткий карантин.
Раніше головний санітарний лікар розповів, що в Україні найближчим часом може збільшитися число пацієнтів зі штамом коронавірусу "Дельта". Сьогодні вже є кілька нових підозр, які скоро можуть підтвердитися.
Відзначимо, що влітку зростання захворюваності на коронавірус значно знизилося. Так, за минулу добу (на 11 липня) виявлено 290 нових інфікованих.