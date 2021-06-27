Все не так страшно: лікар розповів правду про коронавірус "Дельта", якого всі бояться

Коронавірус "Дельта", який вже визнаний найбільш заразним і швидко поширюваним штамом , не такий вже небезпечний, як про нього говорять.

За словами медика, особлива небезпека "Дельти" ще не доведена, і він особливо не відрізняється від інших штамів коронавірусу. Важливо те, на який "ґрунт" потрапляє інфекція. Таку думку висловлюють багато лікарів, які працюють з важкими ковід-хворими.

"Пацієнти з цілою низкою важких хронічних захворювань, особливо метаболічний синдром, цукровий діабет і серцево-судинні хвороби, хворіють важко. Але ця тяжкість обумовлена не штамом, а здатністю організму реагувати на вірусне навантаження і адекватно боротися з інфекцією", - пише медик.

Чи можуть "Дельтою" захворіти перехворілі іншими штамами

Дубровський каже, що надійна імунна система, яка захищала перехворілих на коронавірус протягом довгого часу, не "зникне" від дельта-вірусу

"Численні наукові дослідження багатьох країн (і України в тому числі) довели, що імунітет після ковіду дуже міцний, багатофакторний і тривалий. У цьому питанні тривоги взагалі немає. Перехворілі надійно захищені", - упевнений Дубровський.

Чи захищають вакцини від нових штамів, зокрема "Дельти"

Євген Дубровський каже, що однозначної відповіді на це питання точно немає. Поки що вчені чекають результати відповідних досліджень.

Щоб захиститися від цього штаму (або будь-якого іншого), медик радить використовувати літній час, щоб оздоровити свій організм, загартувати і підготувати до періоду, коли і так очікується сезонний спалах будь-яких респіраторних захворювань (восени, навесні).

"Найкращі ліки - це наш імунітет, який треба зміцнювати. Правильний активний відпочинок, профілактика хронічних захворювань та адресна допомога вразливим групам ризику", - додав він.