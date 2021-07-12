Медики назвали симптомы COVID-19 у вакцинированных, получивших одну дозу и непривитых

Вакцинация от коронавируса не дает стопроцентной гарантии, что вы не заразитесь инфекцией. Но полностью привитые люди, переносят болезнь значительно легче.
Недавно ученые отчитались о результатах масштабного исследования, рассказав, какие симптомы COVID-19 возникают у получивших одну, две дозы вакцины, и у непривитых, сообщает The ZOE COVID.
Когда пандемия коронавируса только начиналась, основными признаками коронавируса считались температура, ломота, кашель. Позже симптоматика расширилась - добавилась потеря обоняния, головная боль и так далее.
Со стартом кампании по вакцинации ученые решили провести исследование, чтобы выяснить, как отличаются признаки COVID-19 у людей, получивших одну дозу препарата, полностью вакцинированных и непривитых.
В эксперименте приняло участие более 30 тысяч человек, и вот что удалось выяснить ученым.
По словам ученых, такие же симптомы бывают и у людей, получивших всего одну дозу и у непривитых. Но для иммунизированных эта симптоматика проходит легче и быстрее, а серьезные признаки вроде кашля, одышки и температуры проявляются гораздо реже.
То есть у тех, кто получил одну дозу прививки чаще бывает кашель, что уже может говорить о проникновении инфекции глубже.
Авторы исследования также отметили, что такие популярные симптомы, как потеря обоняния и одышка стали появляться реже по сравнению с первыми вариантами SARS-CoV-2.
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