RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медики назвали найнебезпечніші фрукти та овочі на ринку: багато шкідливих речовин

Лікарі назвали найнебезпечніші фрукти і овочі (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Щорічно вчені складають список найбільш "брудних" овочів і фруктів, які продають на ринках і в супермаркетах. Основний критерій - високий вміст пестицидів та інших шкідливих речовин.

Які овочі та фрукти названі найнебезпечнішими – читайте в Styler нижче.

За словами фахівців, припиняти вживати фрукти та овочі не потрібно. Однак, якщо вони входять в цей список, то їх краще піддавати додатковій обробці перед вживанням або готуванням. В овочах і фруктах міститься багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Які продукти після тестування показали найбільшу кількість пестицидів:

  • Полуниця
  • Шпинат
  • Кале, білокачанна капуста, мангольд
  • Нектарин
  • Яблуко
  • Виноград
  • Червоний і гострий перець
  • Вишня
  • Персик
  • Груша
  • Селера
  • Помідор

Найчистіші продукти (мінімум шкідливих речовин)

  • Авокадо
  • Солодка кукурудза
  • Ананас
  • Цибуля
  • Папайя
  • Садовий горох
  • Дика спаржа
  • Диня з грубою шкіркою
  • Ківі
  • Капуста
  • Гриб
  • Іспанська диня
  • Манго
  • Кавун
  • Батат

Як знизити шкідливий вплив

Медики рекомендують купувати на ринках ті овочі та фрукти, які були вирощені у Вашому регіоні – кількість шкідливих речовин в таких продуктах нижче. Також рекомендується купувати по можливості овочі та фрукти у фермерів, які виробляють продукцію "Еко".

Купуйте сезонні продукти - вони в рази дешевше, на ринках є великий вибір і в сезон її можна купити, а потім заморозити.

Всі фрукти та овочі бажано добре обполоснути в проточній воді. Не використовуйте ніяких миючих засобів (мило, ополіскувачі) – вони можуть вбиратися і викликати нудоту.

Не купуйте багато продуктів - візьміть на один-два рази, відразу ж обробіть і з'їжте. Або заморозьте.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, лікар назвала найшкідливіший вид макаронів.

А також розповідали про те, як запустити шлунок, якщо він почав барахлити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдорове харчуванняфрукты