Медики назвали самые опасные фрукты и овощи на рынке: много вредных веществ

Ежегодно ученые составляют список самых "грязных" овощей и фруктов, которые продают на рынках и в супермаркетах. Основной критерий – высокое содержание пестицидов и других вредных веществ.
Какие овощи и фрукты названы самыми опасными – читайте в Styler ниже.
По словам специалистов, прекращать употреблять фрукты и овощи не нужно. Однако, если они входят в этот список, то их лучше подвергать дополнительной обработке перед употреблением или готовкой. В овощах и фруктах содержится много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.
Какие продукты после тестирования показали самое большое количество пестицидов:
Самые чистые продукты (минимум вредных веществ)
Как снизить вредное воздействие
Медики рекомендуют покупать на рынках те овощи и фрукты, которые были выращены в вашем регионе – количество вредных веществ в таких продуктах ниже. Также рекомендуется покупать по возможности овощи и фрукты у фермеров, которые производят продукцию "эко".
Покупайте сезонные продукты – они в разы дешевле, на рынках есть большой выбор и в сезон ее можно купить, а потом заморозить.
Все фрукты и овощи желательно хорошо ополоснуть в проточной воде. Не используйте никаких моющих средств (мыло, ополаскиватели) – они могут впитываться и вызвать тошноту.
Не покупайте много продуктов – возьмите на один-два раза, сразу же обработайте и съешьте. Или заморозьте.
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