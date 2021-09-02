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У коронавірусу "Дельта" знайшли нові перші симптоми: список

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Четвер 02 вересня 2021 11:55
У коронавірусу "Дельта" знайшли нові перші симптоми: список Фото: у коронавірусу "Дельта" знайшли нові перші симптоми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У штаму коронавірусу "Дельта" все частіше стали виявляти нові перші симптоми, які відрізняють його від попередніх мутацій COVID-19.

Про це заявив Тарас Жиравецький, лікар одного з діагностичних центрів Львова.

Новими симптомами є:

  • проблеми з травленням - часто,
  • біль в попереку або м'язах - іноді.

При цьому, за словами медика, загальний аналіз крові у пацієнтів часто може бути без значних змін.

"Дельта" - набагато могутніше

За словами медика, "Дельта" виявився значно потужнішим, ніж його китайський попередник.

"Передається (коронавірус "Дельта". - Ред.) значно швидше, дійсно частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами і на 6-7 день захворювання", - заявив Жиравецький.

З Жиравецьким згодні інші українські лікарі

Так, за словами головлікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, у багатьох нових пацієнтів з коронавірусом відсутні такі типові ознаки, як порушення нюху і смаку. Зате почастішали випадки розладів з боку шлунково-кишкового тракту.

"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", - заявив він в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що в Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. Так, на 2 вересня підтверджено 2477 нових випадків. Найбільше у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

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