У коронавірусу "Дельта" знайшли нові перші симптоми: список

У штаму коронавірусу "Дельта" все частіше стали виявляти нові перші симптоми, які відрізняють його від попередніх мутацій COVID-19.

Про це заявив Тарас Жиравецький, лікар одного з діагностичних центрів Львова.

Новими симптомами є:

проблеми з травленням - часто,

біль в попереку або м'язах - іноді.

При цьому, за словами медика, загальний аналіз крові у пацієнтів часто може бути без значних змін.

"Дельта" - набагато могутніше

За словами медика, "Дельта" виявився значно потужнішим, ніж його китайський попередник.

"Передається (коронавірус "Дельта". - Ред.) значно швидше, дійсно частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами і на 6-7 день захворювання", - заявив Жиравецький.

З Жиравецьким згодні інші українські лікарі

Так, за словами головлікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, у багатьох нових пацієнтів з коронавірусом відсутні такі типові ознаки, як порушення нюху і смаку. Зате почастішали випадки розладів з боку шлунково-кишкового тракту.

"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту", - заявив він в одному з інтерв'ю.