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Небезпечна меланома: лікарі назвали перші ознаки раку шкіри

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Неділя 29 серпня 2021 15:47
Небезпечна меланома: лікарі назвали перші ознаки раку шкіри Фото: лікарі назвали перші ознаки меланоми (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Рак шкіри стоїть на п'ятому місці серед найнебезпечніших різновидів раку. Чим раніше рак шкіри (меланому) зможуть виявити - тим більше шансів взяти захворювання під контроль. Однак меланома є одним з тих форм раку, яка зустрічається частіше і при цьому виявити її досить складно.

Які симптоми можуть сигналізувати про розвиток раку шкіри, розповіли на MedikForum.

Висипання з кров'яними точками

Рак шкіри буває двох видів - немеланомний (базальноклітинний, плоскоклітинний і інші види). А другий вид - меланомний (рак починається в клітинах шкіри, які називають меланоцитами).

Рак може проявлятися у вигляді плями неправильної форми на шкірі або у вигляді висипу. Висипання можуть проявитися на будь-якій частині тіла, від ступень до голови та навіть ховатися між тріщинами й щілинами на шкірі.

Актинічний кератоз виглядає як скупчення лускатих шишок темного кольору. Вони проявляються на шкірі після впливу сонця. У міру розвитку раку форма або розмір може змінюватися, також може легко сочитися або кровоточити.

Родимка

Шкіру необхідно регулярно перевіряти на предмет нових або незвичайних утворень. Також потрібно стежити за зміною зовнішнього вигляду родимок, які є на тілі вже давно.

"Першими ознаками меланоми часто є нова родимка або зміна зовнішнього вигляду чинної родимки. Нормальні родимки зазвичай мають округлу форму або овальну форму, з гладкими краями й зазвичай не більше 6 мм в діаметрі. Але розмір - не вірна ознака меланоми. Здорова родимка може бути понад 6 мм в діаметрі, а злоякісна родимка може бути менше цієї", - відзначають лікарі.

Якщо у вас відбулися зміни в родимці, веснянці, ділянці шкіри або раптово почали з'являтися нові родимки у великій кількості – зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, довге перебування на сонці може викликати серйозні захворювання шкіри.

А також розповідали про те, якими симптомами може проявлятися рак нирок.

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