Мед, пчелиное молочко и прополис: какой из этих продуктов очень полезен, а от чего - лучше отказаться

Полезен ли мед

Если коротко, то мед ничем не лучше сахара. Разница между этими продуктами незначительна лишь в соотношении содержания глюкозы и фруктозы. А еще в меде есть большое количество витаминов, микроэлементов, но там мизерные дозы. Разве что вы будете ложками есть мед, чтобы набрать дневную норму. Но это глупо, потому что в таком случае вы существенно превысите дозу сахара 50 г, из которых 30 г - фруктоза, а она негативно влияет на печень", - говорит эксперт.

При этом Попко отмечает, что мед оказывает незначительное антибактериальное действие.

"Другими словами, заменять сахаром медом - неразумно. Но есть другие пчелиные продукты, которые намного полезнее меда", - отмечает тренер.

Что нужно знать о пчелином маточном молочке

"Оно содержит гормоны, то есть обладает мощным омолаживающим эффектом, также в нем большой набор аминокислот, все витамины группы В. Его рекомендуют взрослым при гипертонии, расстройствах пищеварения, стрессах, в послеродовом периоде, при себорее кожи лица", - говорит Попко.

Также пчелиное маточное молочко употребляют для улучшения аппетита, а после тяжелых заболеваний как общеукрепляющее средство, а еще - для регулирования кровяного давления.

"То есть это естественный иммуномодулятор, положительно влияющий на защитную функцию организма", - объясняет эксперт.

Стоит ли употреблять пыльцу

"Пыльца содержит набор аминокислот, а также более 100 ферментов, положительно влияющих на пищеварительную систему. Также в пыльце есть фитогормоны, каротиноиды, флавоноиды, которые дают противомикробный и противовирусный эффект. В пыльце также есть целый набор витаминов и минералов. То есть это универсальный продукт от многих болезней", - говорит Попко.

Пыльцу применяют для повышения иммунитета, поддержания тонуса, нормализации зрения пищеварения и очищения организма от токсинов.

Что нужно знать о пчелиных продуктах (фото: Freepik)

Полезна ли перга

"Перга лучше усваивается организмом человека, чем пыльца, и действует эффективнее благодаря наличию в ней биологически активных веществ в сбалансированном виде. Перга также дольше сохраняется, не теряя своих ценных свойств. В перге гораздо больше витаминов, чем в пыльце, в частности А, В, Э, К", - говорит эксперт.

Попко добавляет, что перга содержит 16 аминокислот, 13 видов жирных кислот и железо.

Стоит ли добавлять в рацион прополис

"Пчелы производят прополис в виде клейкой смеси различных смолистых веществ, бальзамов, собранных из почек, стеблей и листьев", - отмечает тренер.

Прополис широко применяется в народной медицине как ранозаживляющее, антибактериальное, противогрибковое и противовирусное средство.

"Если подытожить, то все продукты пчеловодства - супер, кроме меда. Их лучше принимать утром за 30 мин перед едой. Аллергикам следует учесть, что эти продукты могут вызвать аллергию", - предостерегает Попко.