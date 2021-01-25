Мрії збуваються: 20-річному українцю, який просив про допомогу, провели операцію

У Мінську провели операцію по заміні нирки 20-річному українцю Ігорю Собчуку, який просив про допомогу. Хлопцеві пересадили донорський орган і тепер він щасливий.

Про це повідомляє видання "Файне місто".

"Так, я вже з ниркою. Це сталося. Завдяки вам і всім людям, які не залишили мене наодинці з моєю хворобою весь цей час. Дуже, дуже багато людей мене підтримували й підтримують, навіть ті, кого я не знаю особисто. Уявляєте? Я їх не знаю, а вони мені кровно зароблені кошти віддавали свої, щоб я жив! Мрії збуваються! Тепер я це точно знаю", - розповів Ігор Собчук.

Українець проведе в Мінську ще близько двох тижнів. По поверненню в Україну його чекає ще реабілітація та прийом препаратів, які будуть підтримувати новий орган.

"Коли я відкрив очі після операції, то перше, про що подумав, що все закінчилося, але біль від розрізу нагадала, що ще не кінець. Зате тепер без постійного діалізу! Сьогодні ледве піднявся з лікарем пішов ще на діаліз, щоб допомогти нирці. Але це вже останні процедури діалізу. Надалі я протягом життя буду приймати імуннусупресію - це такі спеціальні таблетки. І, звичайно, мене чекає реабілітація. Тому сказати, що мені вже не потрібна допомога людей, поки не можу. Буду вдячний, якщо мене підтримають ще на цьому етапі. До речі, якщо все буде добре, через 10-14 днів я повернуся додому", - поділився Ігор.

Нагадаємо, що юнак мріє стати кухарем. Через хворобу його бажання не могло здійснитися, але тепер у нього з'явився шанс на нове, повноцінне життя, завдяки небайдужим людям і лікарям.

Як ми раніше писали, 19-річний українець,який мріє стати кухарем, потребує операції.