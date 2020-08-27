Від'їжджав і давив знову: з'ясувалися жахливі деталі ДТП з курсантками в Києві

З'явилися подробиці ДТП з курсантками на території військової частини (колаж: РБК-Україна)

П'яний майор на Toyota Prius скалічив трьох юних курсанток військового коледжу

Батько постраждалої в ДТП у Києві курсантки, на яку наїхав п'яний майор у дворі військової частини, розповів про моторошні деталі аварії.

Микола Гуй каже, що майор не просто врізався в дівчат, він був за кермом в абсолютно неадекватному стані. Убитий горем чоловік розповів, що військовий від'їжджав і знову наїжджав на дівчат.

"Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня..." - каже Микола, посилаючись на слова очевидців ДТП. Про це пише Сьогодні.

Студентці, яка мріяла стати військовим медиком, допомагають однокурсники - хлопці здали кров. Крім того, до постраждалої приходив представник військово-медичної академії, куди вона нещодавно вступила. Він запевнив її і рідних, що керівництво посприяє тому, щоб дівчина закінчила виш і здійснила свою мрію.

Микола розповідає, що дочка перенесла ще одну операцію. Її психологічний стан оцінюється як задовільний.

Також він зазначив, що з боку винуватця аварії - Володимира Холодного - на зв'язок з ними ще ніхто не виходив.

Мама ще однієї постраждалої Людмила, говорить, що дочка у важкому стані. Дівчині ампутували ліву ногу, але вона тримається. До неї приходить багато людей, щоб підбадьорити і провідати. В тому числі і ті, хто колись залишився без ноги, але продовжує вести активне життя.

Нагадаємо, що страшна ДТП сталася на території військової частини 25 серпня. Військовий у званні майора Володимир Холодний скоїв наїзд на трьох курсанток, що стояли біля адміністративної будівлі по вулиці Зоологічна (Шевченківський район Києва). Двом дівчатам довелося ампутувати по нозі.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому майору медслужби. Офіцер буде перебувати під вартою до 23 жовтня, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В момент аварії він був у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням авто марки Toyota Prius.