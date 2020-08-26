Не розгледіли справжнє обличчя: військові розповіли про майора, який п'яним задавив курсанток

У Києві п'яний майор наїхав на курсанток (колаж РБК-Україна)

Військові зробили заяву про жахливу ДТП у київському коледжі

У Києві п'яний майор наїхав на трьох курсанток на території військового коледжу на вулиці Зоологічній у Шевченківському районі. В результаті вчорашньої ДТП дівчата тепер до кінця життя будуть інвалідами - двом постраждалим вже ампутували ноги, а третій наразі медики проводять операцію.

Батьки просять помолитися за здоров'я 23-річних дівчат Олександри, Тетяни і Галини. Зараз гостро стоїть питання про збереження другої ноги у Олександри. Про це 26 серпня волонтерка Наталя Воронкова написала у своєму Facebook.

Винуватцем події виявився 46-річний майор Володимир Холодний, який за кермом свого легковика Toyota Prius задавив дівчат. Попередньо, п'яний військовослужбовець не впорався з керуванням.

Водій був затриманий. У його крові виявили 2 проміле алкоголю. За скоєння ДТП чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Холодний служив у київській військовій частині. Чоловік з міста Прилуки під Черніговом, передає ТСН.

Майор Володимир Холодний, який у Києві задавив курсанток (фото: скрін tsn.ua)

Начальник української військової медичної академії Валерій Ставицький сьогодні на прес-конференції за фактом вчорашньої аварії розповів, що життю постраждалих нічого не загрожує, але травмовані - у стабільно тяжкому стані.

Зазначається, що розслідуванням займається військова прокуратура та військова служба правопорядку разом зі столичною поліцією.

"Я приношу вибачення батькам, тому що не змогли зберегти здоров'я їх дітей, які вступили на службу до Збройних сил України. І мені соромно як керівнику, що я за відмінними рекомендаціями та за відмінностями за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який скоїв даний наїзд (на курсанток)", - заявив Ставицький. Відео опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Майор Холодний є офіцером управління.

Затриманий військовослужбовець перебуває в СІЗО. Зараз йому обирають запобіжний захід.

Відео: Прес-конференція щодо ДТП з п'яним майором в Києві

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