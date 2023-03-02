В McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Одессе и Днепре

Когда откроется McDonald's в Днепре и Одессе

"Сейчас, когда война длится уже год, McDonald's особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис. Кроме постоянного мониторинга ситуации безопасности, следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени", - объясняют в компании.

Сейчас рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе и в Днепре, а также в нескольких других городах.

Как отмечают в McDonald's, рестораны в Одессе могут открыться уже в конце марта, а в Днепре - в конце апреля.

"Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией безопасности в городах и регионах. Безопасность посетителей и работников является безусловным приоритетом McDonald`s, поэтому рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами.

Несмотря на сложности, вызванные войной, с сентября прошлого года McDonald's возобновил работу более 60% ресторанов в центре и западе страны. Возобновляя работу каждого нового ресторана, компания отвечает на многочисленные запросы клиентов, ожидающих открытия McDonald's, а также стремится поддержать сотрудников, предоставляя возможности работать, и вносит свой вклад в развитие общин и местную экономику", - подчеркнули в компании.

Даты открытия новых ресторанов будут публиковаться в социальных сетях - на официальных страницах компаний.

Также можно узнать график работы ресторана на сайте McDonald's - по этой ссылке. Или в приложении на мобильном телефоне.