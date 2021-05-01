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У центрі Києва п'яний "мажор" на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку: що йому загрожує

Новость на русском → Києва, Субота 01 травня 2021 11:09
У центрі Києва п'яний "мажор" на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку: що йому загрожує Фото: у Києві сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва сталася смертельна ДТП - загинула 18-річна дівчина, яка перебувала в салоні "Infinity G25" на пасажирському сидінні. 25-річний водій елітного авто, а також інша пасажирка 2002 року народження, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Про це 1 травня передали в прес-службі поліції Києва.

Аварія трапилася вночі на бульварі Лесі Українки недалеко від Бессарабської площі.

Попередньо було встановлено, що водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора.

З'ясувалося, що молодий чоловік за кермом "Infinity" був п'яний.

У центрі Києва п'яний &quot;мажор&quot; на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку: що йому загрожує

У Києві на Печерську сталася смертельна ДТП з вини п'яного водія на Infinity (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України - зараз він знаходиться в лікарні під охороною поліції.

Правоохоронці поінформували, що було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК.

Водієві за п'яну їзду, яка закінчилася смертю молодої пасажирки, вже повідомили про підозру. Також підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же термін.

У центрі Києва п'яний &quot;мажор&quot; на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку: що йому загрожує

У центрі Києва п'яний водій Infinity влаштував смертельну аварію (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Києвом авто знесло магазинчик з жінкою та зробило сальто в повітрі, і в мережі показали відео аварії.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві водій маршрутки на смерть збив жінку біля пішохідного переходу.

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