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Зеленський пообіцяв позбавити мандату депутата від "Слуги народу"

Новини » Політика     21.11.2019 - 00:40
Зеленський пообіцяв позбавити мандату депутата від "Слуги народу"
Фото: Роман Іванісов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Йдеться про Іванісова, який міг приховати інформацію про термін за зґвалтування

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із народним депутатом від правлячої партії "Слуга народу" Русланом Іванісовим, у котрого виявили тюремний термін за причетність до зґвалтування. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, президент пообіцяв розібратися у ситуації та виключити із партії Іванісова, якщо будуть докази.

"Завтра у мене будуть у мене реальні дані, я хочу розібратися - фейк це, чи реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось - завтра я змушу цю людини скласти мандат і піти з партії "Слуга народу". Ви знаєте, що вже дві людини ми відправили. Це буде, напевне, третя людина, якщо вона причетна", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що депутата чекатиме також покарання, якщо він "почистив" про себе дані, оскільки, за словами президента, кандидатів у партію відбирали після того, як їх перевіряли в Службі безпеки та Міністерстві внутрішніх справ.

"Якщо почищені дані - буде розслідування. Це я теж всім обіцяю", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада на брифінгу заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що інформація про погашену судимість за звинуваченням у зґвалтуванні у нардепа від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.

Ввечері 20 листопада Іванісов написав, що покинув фракцію на час перевірки про його термін за причетність до зґвалтування.

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