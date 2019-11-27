Мажор нормального рівня: з'явилися нові деталі про судимость нардепа Іванісова

Фото: Роман Іванісов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Батько Іванісова підкуповував зеків, щоб вони не знущалися над сином

Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за причетність до зґвалтування. Після того, як інформація про судимость спливла – Іванісова виключили з фракції і за словами заступника голови фракції Олександра Корнієнка, нардеп сам призупинив своє членство.

Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої в середині 90-х років і навіть відбував покарання у в'язниці. "Смотрящий зони", де нардеп відбував термін, розповів деякі деталі про укладення в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "Вільний".

Як повідомив колишній в'язень, Іванісов отримав термін за групове згвалтування і тому у в'язниці його прийняли негативно. Його регулярно били і змушували прибирати, а щоб до нього ставилися більш м'яко – батько Іванісова постійно приїжджав і підкуповував зеків. Крім того, Іванісов, незважаючи на тяжкість статті і проблеми з сусідами по камері, відбував термін у привілейованих умовах.

"Приїхав мій земляк, Рома Іванісов, з яким ми познайомилися в приміщенні етапу. В процесі я був знайомий з його батьком, який приїжджав до нього регулярно. У нього були проблеми саме за його злочин. До нього були претензії в ув'язнених. Їх було чотири людини, вони нібито зґвалтували якусь дівчину", - розповів "смотрящий".

Також він додав, що Іванісов вчинив злочин після п'яної вечірки, а в укладенні спілкувався тільки з обраними.

"З цього питання у нього там були моменти. Він приїхав, нікому не цікавий, ще ніхто не знав папу, хто, що. Стаття 117. Кожен день як стандарт – це побиття, це прибирання, будь-якими способами створити головний біль. Це був такий мажор нормального рівня. Йому привозили все машинами. під охороною. Ми брали щось і собі", - додав колишній в'язень.

Депутат Іванісов відбував термін на зоні за групове зґвалтування