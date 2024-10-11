Почти без усилий: 5 простых способов избавиться от пня на огороде

Использование аммиачной селитры

Одним из самых популярных методов является использование аммиачной селитры. Для этого нужно просверлить 3-4 отверстия глубиной 15-20 см в пне, залить их водой и засыпать селитрой (приблизительно 0,5 кг на отверстие).

Процедуру следует повторять еженедельно, поскольку дожди могут вымывать вещество. Через несколько месяцев древесина превратится в труху, которую легко удалить лопатой или топором. Этот способ относительно экологичен и не повреждает почву вокруг.

Использование железного купороса

Железный или медный купорос также является действенным средством для уничтожения пней. Сначала нужно сделать отверстия диаметром 5-8 мм и глубиной 5-10 см в пне, после чего засыпать купорос.

Этот метод занимает больше времени - от двух лет, но позволяет полностью засушить пень. После засыхания пень можно окопать и сжечь. Однако следует учитывать, что купорос может повредить растения в радиусе 3-5 метров, поэтому его следует применять осторожно.

Использование соли

Если нужно быстро избавиться от пня, можно использовать поваренную соль. Этот метод достаточно агрессивен, поскольку соль быстро разрушает структуру дерева. Для этого следует засыпать соль в отверстия в пне, полить водой и накрыть пень пленкой.

Через несколько месяцев дерево полностью разрушится. Однако этот метод имеет серьезный недостаток - соль делает почву непригодной для выращивания растений на протяжении многих лет. Поэтому его следует использовать только на участках, где не планируется посадка.

Сожжение пня

Еще один простой и дешевый способ - сжечь пень. Для этого нужно просверлить отверстия в корню, залить их жидкостью для разжигания и поджечь. Важно следить за тем, чтобы поблизости не было коммуникаций или других деревьев.

Процесс может занять 12-15 часов в зависимости от размера пня. В результате вы не только избавитесь от ненужного пня, но и получите древесную золу, которая является отличным удобрением для растений.

Использование лебедки

Если нужно быстро и полностью удалить пень, можно воспользоваться ручной лебедкой. Для этого пень следует окопать вокруг, после чего обвязать его металлическим тросом и постепенно вытаскивать с помощью лебедки.

Этот метод требует физических усилий, но эффективен, особенно для небольших деревьев. Лучше оставлять пень высотой около метра, чтобы было легче закрепить трос.