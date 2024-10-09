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Они разрушают фундамент. Какие деревья нельзя сажать возле дома

Среда 09 октября 2024 11:15
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Они разрушают фундамент. Какие деревья нельзя сажать возле дома Какие деревья опасны для фундамента? (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Проблемы с корнями деревьев, которые прорастают под фундамент дома, ограждения, хозяйственные постройки и могут их разрушать, нередко беспокоят садоводов. Какие деревья опасны в этом плане?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать деревья, которые не повреждают фундаменты и дорожки.

Почему корни повреждают фундамент

Обычно корневая система деревьев и кустов пытается обойти такие препятствия, как бетонные фундаменты. Но при определенных условиях корни некоторых деревьев и кустов могут проникать в трещины и швы подземной части построек, постепенно расширяя их, если находит там влагу.

Если на открытой части фундамента появляются трещины, оконные или дверные проемы начинают перекашиваться, а пол в подвале становится неровным, причиной могут быть растущие под фундаментом корни.

Чаще корни проникают в уже существующие трещины фундамента. Но если в саду засуха и растения страдают от нехватки влаги, корни могут начать тянуться к фундаментам, активно разрастаясь под дорожками и подъездными площадками, поскольку там скапливается влага.

Они разрушают фундамент. Какие деревья нельзя сажать возле домаКорни деревьев способны повредить здание (фото: Arborcraftaz.com)

Какие деревья не стоит сажать возле дома

Некоторые деревья могут нанести урон фундаменту. На самом деле деревьям непросто прорасти до самого фундамента и выжить в условиях повышенной влажности, но есть виды с активной корневой системой, стремящиеся к избытку влаги.

Рекомендуется избегать посадки таких деревьев вблизи дома:

  • Большие виды ивы.
  • Гледичия.
  • Большие виды кленов, например, клен серебристый.
  • Вяз.

Не рекомендуется сажать крупные быстрорастущие деревья поближе, чем на 5-6 метров к дому. Корневая система дерева обычно распространяется на такой же радиус, как и крона. Такие деревья как орех растут быстро и могут создать проблемы.

Деревья с поверхностной корневой системой

Некоторые деревья формируют не только глубокую, но и поверхностную корневую систему, которая может мешать дорожкам, поднимать плитку и портить игровые и парковочные площадки.

Хвойные деревья, такие как ель, сосна и туя, обогащают воздух полезными фитонцидами, но их корневая система часто располагается у поверхности. Поэтому лучше сажать их как минимум на расстоянии пяти метров от дома.

Таких же рекомендаций следует придерживаться при посадке пихты, лиственницы, тсуги, кленов, дуба обыкновенного, каштана, сумахи, тополя и других деревьев.

Еще слишком высокие деревья могут стать мишенью для молний, а хвойные деревья легко загораются из-за смолистости. Поэтому не рекомендуется сажать их прямо под домом.

Они разрушают фундамент. Какие деревья нельзя сажать возле домаХвойные деревья обладают поверхностной корневой системой, что вредно для фундаментов и дорожек (фото: Freepik.com)

Профилактика прорастания корней в зону фундамента

Для предотвращения прорастания корней под фундамент следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Поливайте сад, чтобы почва не пересыхала, и деревья не были вынуждены искать влагу у фундамента, дорожек, заборов и беседок.
  • При посадке деревьев устанавливайте между саженцем и домом барьеры, такие как геосетки. Это поможет направить корни от фундамента или глубже в землю, предотвращая их рост в нежелательном направлении.

Раньше мы писали, чем каштаны, орехи и яблоки небезопасны для авто.

Читайте также, какие деревья запрещено обрезать осенью, чтобы не потерять урожай.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Gardener's Path, Bob Vila, Family Handyman.

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