Почти научная фантастика. Ученые выяснили, могут ли донорские органы иметь память

Трансплантация органов уже стала распространенной операцией во многих странах мира, в том числе и в Украине. И это реальная возможность спасти жизнь человеку. Однако в последнее время появились сообщения от пациентов, что после трансплантации у них произошли странные изменения.
Могут ли донорские органы иметь память и передавать что-то новым владельцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.
Пациенты после пересадки органов рассказывают, что они, возможно, получили не только новый орган в теле, но и нечто большее. У некоторых начали меняться эмоции, у кого-то вкусы, а у некоторых даже появились воспоминания, которые принадлежали другому человеку.
Появление трансплантации в 1954 году спасли уже множество жизней. Первой врачи попытались пересадить почку, впоследствии в ход пошло все - от легких до печени, от сердца до глаз и даже кожи.
Согласно обзору 2024 года, чаще всего о странных приобретениях после пересадки органов сообщали люди, которым трансплантировали сердце. Пациенты рассказывают, что есть изменения предпочтений относительно всего, от еды до музыки, искусства и даже сексуальной ориентации.
Некоторые из этих изменений действительно отражали предпочтения донора, а другие имели более странное, казалось бы, вызванное смертью отвращение. Например, у одного человека вдруг появился страх воды, а он получил орган от донора, который утонул.
В одном из исследований 2022 года подробно описан случай, как после операции у человека вдруг появилась любовь к куриным наггетсам.
"Она была танцовщицей и хореографом, которая заботилась о своем здоровье. После выхода из больницы у нее возникло неудержимое желание пойти в ближайший ресторан и заказать куриные наггетсы - еду, которую она никогда не ела. Что интересно, не съеденные куриные наггетсы были найдены в куртке молодого человека, которой после свои смерти (убийства) пожертвовал свои органы", - говорится в описании исследования.
Ученые подчеркивают, что это звучит как нечто из научной фантастики. Но, учитывая количество таких случаев, исследователям было интересно изучить, существует ли какой-то скрытый механизм, который мог бы это объяснить. Они начали искать по таким направлениям:
Исторически связь "сердце-мозг" рассматривали как влияние мозга на сердце, но со временем стало понятно, что это "улица с двусторонним движением". Существует предположение, что сердце может общаться с мозгом с помощью неврологических, биохимических, биофизических и энергетических механизмов. Если это так, то трансплантированное сердце может иметь влияние на мозг?
В настоящее время ученые пока не обнаружили четкого механизма, который мог бы объяснить, как и почему пациенты после трансплантации получают новые воспоминания или изменения личности. Но физические и эмоциональные потери от прохождения такой процедуры могут быть дополнительным фактором.
Еще стоит добавить к этому комбинацию лекарств против отторжения и обезболивания, необходимых для более плавного выздоровления, и есть много переменных, которые могут иметь значение, но это до сих пор остается увлекательным направлением исследования.
"Новые данные свидетельствуют о том, что трансплантация сердца может предусматривать передачу личностных черт и воспоминаний донора реципиенту, что бросает вызов обычным взглядам на память и идентичность. Кроме того, нейронная сеть сердца и двунаправленная связь с мозгом поддерживают концепцию связи сердце-мозг в памяти и личности", - подчеркнули авторы обзора исследований.
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